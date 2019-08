Cronaca 130

Asp Caltanissetta, Sebastiano Condorelli è il nuovo primario di Urologia dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela

Nelle prossime settimane, ha detto il direttore generale Alessandro Caltagirone, saranno nominate tutte le direzioni delle unità operative

Redazione

30 Agosto 2019 18:40

Sottoscritto questa mattina, tra il manager dell’ASP di Caltanissetta ed il dott. Sebastiano Valentino Condorelli (a sinistra nella foto), il contratto per il conferimento dell’incarico di direzione quinquennale della Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela.

Il conferimento dell’incarico conclude un lungo periodo amministrativo che inizia a giugno del 2017, viene sospeso, come tanti altri a livello regionale, dall’Assessorato della Salute, in attesa della definizione della rete ospedaliera e ripreso a giugno 2019 con la nomina della commissione individuata attraverso il sorteggio dall’elenco nazionale dei componenti specialisti in urologia.

La commissione premia in modo inequivocabile sia il curriculum formativo che il colloquio del dott. Condorelli, il quale si distingue, tra gli altri concorrenti, per capacità cliniche e gestionali.

“Abbiamo intrapreso un percorso fitto di appuntamenti amministrativi la cui finalità è quella di addivenire, nelle prossime settimane, alla nomina di tutte le direzioni delle unità operative sanitarie. Il conferimento dell’incarico al dott. Condorelli segna solo l’inizio di tale percorso” afferma Alessandro Caltagirone.

“Le aziende sanitarie hanno necessità di un buon governo e l’interlocuzione tra management strategico, direttori di unità operative , validi dirigenti e tutti gli operatori sanitari non può che essere la strada giusta

Il manager dell’ASP conclude affermando di essere“ molto contento della definizione di questo primo procedimento e della nomina del dott. Condorelli, risultato il miglior candidato tra i partecipanti alla selezione. Al dottor Condorelli auguro un buon lavoro e un quinquennio ricco di soddisfazioni professionali, sicuro di avere in lui un ottimo interlocutore per lo sviluppo della sanità gelese e dell’intera provincia nissena”.

