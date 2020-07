Salute 740

Asp Caltanissetta, potenziato il servizio Cup: "Adesso tempi di attesa massimi sotto i 4 minuti"

Le chiamate giornaliere gestite - ha detto il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - hanno superato le 5300 telefonate

Redazione

08 Luglio 2020 21:08

"Attraverso un‘azione di miglioramento dei propri servizi l’ASP è riuscita ad aumentare le risposte rivolte agli utenti e a ridurre il tempo medio di attese delle chiamate". Ad annunciarlo è il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. "A partire dall'8 giugno - prosegue il manager - sono state riaperte le attività ambulatoriali che hanno comportato una forte impennata delle chiamate al centro unico di prenotazione. Le chiamate giornaliere gestite hanno, anche, superato le 5300 telefonate con una media percentuale delle risposte pari tra il 5 ed il 7% e un tempo medio di attesa di quasi 18 minuti. Le attività poste in essere hanno permesso un costante incremento della percentuale di risposta che, al 3 luglio, ha superato il 72% con una media di 13.5 operatori connessi, valori, quest’ultimi quasi triplicati rispetto all’inizio della riapertura delle attività del CUP. Inoltre adesso il tempo medio di attesa del paziente al telefono è inferiore a 4 minuti. Le azioni di miglioramento attivate dall’ASP continueranno a essere effettuate in virtù del costante monitoraggio delle criticità. Mi ritengo abbastanza soddisfatto - conclude Caltagirone - del recupero della situazione critica in circa 20 giorni. Comunque stiamo elaborando delle soluzioni innovative per risponde al 100% delle chiamate ricevute”.

