Asp Caltanissetta, Mancuso (FI): "Sia garantita la proroga annuale agli eroi del Covid"

Il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, chiede che la proroga degli operatori sanitari venga garantita per un anno

Redazione

29 Dicembre 2020 11:19

"Il premuroso interesse di trattenere il personale sanitario e OSS in azienda, ha permesso la possibilità di ottenere sei mesi di proroga. Oggi però l’Assessorato alla Salute ha garantito che in tutte le aziende siciliane la proroga può essere di un anno. Diventa dunque importante anche per i nostri eroi del Covid, ottenere una boccata d'ossigeno in termini di continuità lavorativa. Sono certo che nel giro di qualche giorno, anche la nostra ASP si adeguerà. Il momento è particolarmente difficile, ma il tema lavoro non può essere messo da parte. Ci faremo promotori anche in futuro di un vero percorso di stabilizzazione di tutte quelle categorie di persone che in un momento di guerra hanno detto sì al rischio concreto e al senso di responsabilità". Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, on. Michele Mancuso.





