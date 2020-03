Cronaca 3995

Asp Caltanissetta, i casi totali di coronavirus sono 28: "Avviate indagini epidemiologiche"

I due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive riguardano una cittadina di San Cataldo, un'anziana di 92 anni con sintomi lievi, ed uno di Riesi, il medico di medicina generale di 69 anni

Rita Cinardi

22 Marzo 2020 18:41

Bollettino aggiornato ore 18 del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un incremento dei soggetti risultati positivi, che si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero. Si passa quindi da 11 a 13. Uno dei due è di San Cataldo ed riconducibile al focolaio già identificato ed uno riguarda un cittadino di Caltanissetta che al suo rientro in Sicilia giorno 15 marzo si era autodenunciato ed era rimasto a casa in isolamento.

Registra un incremento altresì il numero dei ricoverati che passa da 13 a 15 (di cui 4 in Terapia Intensiva). I due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive riguardano una cittadina di San Cataldo, un'anziana di 92 anni con sintomi lievi, ed uno di Riesi, il medico di medicina generale di 69 anni. Per entrambi sono scattate immediatamente le indagini epidemiologiche e la ricerca dei contatti stretti a cui, per procedura, viene imposto l’isolamento e la sorveglianza attiva. (Nella foto un medico del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia)

