Asp Caltanissetta: firma del contratto a tempo indeterminato per 16 medici, 2 psicologi e 23 operatori del comparto sanità

"Nonostante l'emergenza del coronavirus - ha detto il manager Alessandro Caltagirone - siamo riusciti a lavorare per la stabilizzazione dei dipendenti"

Rita Cinardi

29 Febbraio 2020 08:54

Firma del contratto a tempo indeterminato ieri pomeriggio nella sede della direzione strategica dell'Asp di Caltanissetta per 16 dirigenti medici, 2 dirigenti psicologi e 23 operatori del comparto sanità. Alla presenza del direttore generale Alessandro Caltagirone, del direttore sanitario Marcella Santino e del direttore amministrativo Pietro Genovese hanno firmato la mobilità anche 6 infermieri, 1 ausiliario e 1 tecnico radiologo. Infine altre 15 figure professionali che saranno inserite nell'ambito dell'autismo hanno firmato contratti a tempo determinato.



"Nonostante l'emergenza del coronavirus - ha detto il manager Alessandro Caltagirone - che sicuramente ha impegnato tutta la direzione generale su altri fronti, dalla preparazione dei decaloghi comportamentali alle riunioni con gli operatori sanitari, siamo riusciti in contemporanea a lavorare per la stabilizzazione e la mobilità e sottoscrivere i nuovi contratti che andranno a consolidare e implementare i servizi sanitari".















