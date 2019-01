Salute 443

Asp Caltanissetta, da mercoledì l'ecocardio si potrà effettuare anche in via Malta. Arriva anche l'ambulatorio di cardio-oncologia

L’Asp di Caltanissetta insieme alle aziende di Palermo, Catania e Messina è stata scelta per l’ambulatorio di cardio-oncologica

Rita Cinardi

17 Gennaio 2019 20:59

Da mercoledì sarà possibile prenotare ed effettuare l'ecocardiogramma anche presso il poliambulatorio di via Malta. La notizia arriva dalla direzione strategica dell'Asp di Caltanissetta che sta cercando di sopperire alla carenza di personale con nuove strategie e coinvolgendo anche il territorio. Questa mattina inoltre il direttore sanitario Marcella Santino ha avuto un nuovo incontro con il direttore del presidio ospedaliero Sant'Elia, Raffaele Elia, e il responsabile del reparto di Cardiologia Felice Rindone, con i quali si stanno definendo modalità e orari di riapertura del servizio. A pesare sull'azienda sanitaria nissena è lo scarso numero di cardiologi presenti in Sicilia, sia in ragione delle selezioni degli iscritti in medicina sia per via del numero esiguo di coloro che si specializzano in questa disciplina. Già da febbraio 2018 si stanno effettuando le convocazioni di tutti gli specialisti cardiologi inseriti nelle graduatorie ma non sono arrivate le disponibilità ad eventuali incarichi. Per questo la direzione strategica sta cercando di mettere in atto strategie alternative per garantire il servizio all'utenza. Un'altra novità riguarderà i malati oncologici. Per loro infatti è previsto un canale privilegiato per le visite cardiologiche. L’Asp di Caltanissetta, infatti, insieme alle aziende di Palermo, Catania e Messina è stata scelta per l’ambulatorio di cardio-oncologica. "Tutti i pazienti oncologici che afferiranno al reparto di Cardiologia - fanno sapere dalla direzione strategica - non solo saranno visitati immediatamente ma saranno inseriti anche in un percorso di monitoraggio cardiologico".

Da mercoledì sarà possibile prenotare ed effettuare l'ecocardiogramma anche presso il poliambulatorio di via Malta. La notizia arriva dalla direzione strategica dell'Asp di Caltanissetta che sta cercando di sopperire alla carenza di personale con nuove strategie e coinvolgendo anche il territorio. Questa mattina inoltre il direttore sanitario Marcella Santino ha avuto un nuovo incontro con il direttore del presidio ospedaliero Sant'Elia, Raffaele Elia, e il responsabile del reparto di Cardiologia Felice Rindone, con i quali si stanno definendo modalità e orari di riapertura del servizio. A pesare sull'azienda sanitaria nissena è lo scarso numero di cardiologi presenti in Sicilia, sia in ragione delle selezioni degli iscritti in medicina sia per via del numero esiguo di coloro che si specializzano in questa disciplina. Già da febbraio 2018 si stanno effettuando le convocazioni di tutti gli specialisti cardiologi inseriti nelle graduatorie ma non sono arrivate le disponibilità ad eventuali incarichi. Per questo la direzione strategica sta cercando di mettere in atto strategie alternative per garantire il servizio all'utenza. Un'altra novità riguarderà i malati oncologici. Per loro infatti è previsto un canale privilegiato per le visite cardiologiche. L’Asp di Caltanissetta, infatti, insieme alle aziende di Palermo, Catania e Messina è stata scelta per l’ambulatorio di cardio-oncologica. "Tutti i pazienti oncologici che afferiranno al reparto di Cardiologia - fanno sapere dalla direzione strategica - non solo saranno visitati immediatamente ma saranno inseriti anche in un percorso di monitoraggio cardiologico".

News Successiva Caltanissetta, al teatro Rosso di San Secondo un convegno su "Le malattie sessualmente trasmesse"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews