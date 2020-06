Salute 512

Asp Caltanissetta: arriva la stabilizzazione per 8 dipendenti dell'azienda

Si tratta di 3 dirigenti medici, una psicologa, un'ostetrica, due infermieri e un cuoco

Redazione

26 Giugno 2020 17:06

Si è concluso all'Asp di Caltanissetta il processo di stabilizzazione con l’immissione in ruolo di Personale della Dirigenza e del Comparto di cui alla delibera 1325 del 27 maggio. In particolare hanno firmato il contratto:

-tre Dirigenti Medici: M. Stella Bivona (ambulatorio via Malta); M. Stella Crapanzano (pediatria Sant'Elia); Giovanna Parrino (dirigente medico Igiene Pubblica del centro gestionale screening)



-una dirigente psicologa, Floriana Carmesci (consultorio familiare Caltanissetta); un'ostetrica, Adriana M.Burgio (Sant'Elia); due infermieri del pronto soccorso del Sant'Elia, Liliana Bonanano e Francesco Lunetto; e un operatore tecnico (cuoco del Sant'Elia), Giovanni Lucido.



"Continua presso l’ASP di Caltanissetta - ha detto il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - il processo stabilizzazione che sarà completato nel più breve tempo possibile con la contrattualizzazione a tempo indeterminato di ulteriori figure professionali. Sono certo che il personale oggi stabilizzato continuerà con maggiore entusiasmo l’attività lavorativa a servizio dell’utenza al fine di migliorare nel tempo tutti i nostri servizi"



