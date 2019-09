Politica 526

Asp Caltanissetta, approvato atto aziendale riordino rete ospedaliera. Mancuso (FI):"Chiesto incontro tra deputazione nissena e vertici dell'azienda per tutelare salute dei cittadini e posti di lavoro"

"Per garantite una migliore offerta sanitaria territoriale - ha detto il Parlamentare - occorre l'apporto di tutti"

Redazione

19 Settembre 2019 10:26

Caltanissetta, 19/09/2019: "Ho preso contatto con il management dell'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Caltanissetta, affinché ci possa essere un incontro tra loro e tutta la deputazione nissena. Siamo al Governo della Regione ma ciò non vuol dire chiudere al dialogo con le opposizioni. Anzi, al contrario, è opportuno che ci sia un impegno comune che permetta di convergere ad un obiettivo, oltrepassando lo steccato politico, per garantire la salute dei cittadini e la salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti dell'azienda". A riferirlo è il componente coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, a seguito dell'approvazione dell'atto aziendale con il quale in conformità a quanto previsto dall'Assessorato Regionale della Salute, in merito all'adeguamento dell'organizzazione ospedaliera locale secondo i dettami del D.A. 22/2019.



"Per garantite una migliore offerta sanitaria territoriale - conclude il Parlamentare - occorre l'apporto di tutti, sia della politica che dell'amministrazione pubblica, affinché si possano raggiungere gli sperati traguardi di efficienza medica che la Sicilia merita".



Caltanissetta, 19/09/2019: "Ho preso contatto con il management dell'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Caltanissetta, affinché ci possa essere un incontro tra loro e tutta la deputazione nissena. Siamo al Governo della Regione ma ciò non vuol dire chiudere al dialogo con le opposizioni. Anzi, al contrario, è opportuno che ci sia un impegno comune che permetta di convergere ad un obiettivo, oltrepassando lo steccato politico, per garantire la salute dei cittadini e la salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti dell'azienda". A riferirlo è il componente coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, a seguito dell'approvazione dell'atto aziendale con il quale in conformità a quanto previsto dall'Assessorato Regionale della Salute, in merito all'adeguamento dell'organizzazione ospedaliera locale secondo i dettami del D.A. 22/2019.



"Per garantite una migliore offerta sanitaria territoriale - conclude il Parlamentare - occorre l'apporto di tutti, sia della politica che dell'amministrazione pubblica, affinché si possano raggiungere gli sperati traguardi di efficienza medica che la Sicilia merita".



News Successiva Debito Ato, il Polo Civico al sindaco Gambino: "Perchè rinunciare alle azioni legali? Chiediamo trasparenza"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews