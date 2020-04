Cronaca 790

Coronavirus, Asp Caltanissetta: altri 5 positivi a Mussomeli. Guarito definitivamente un sancataldese

Sono 152 i positivi in totale nella nostra provincia dall'inizio dell'epidemia: 31 in tutto i guariti 13 i deceduti

Redazione

25 Aprile 2020 18:57

Consueto bollettino del direttore generaled dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore a San Cataldo 1 paziente passa da guarito clinicamente (non avendo più avuto alcun sintomo) a guarito da Covid (due tamponi negativi). Il dato dei pazienti in isolamento domiciliare invece aumenta di 5 a Mussomeli (si tratta, come specificato in seguito dal direttore generale, degli operatori sanitari risultati positivi al Covid-19 a seguito del tampone disposto per la morte di un'anziana nel reparto di Lungodegenza). Sono 152 i positivi in totale nella nostra provincia dall'inizio dell'epidemia. Di questi 15 si trovano ricoverati in Malattie Infettive, 87 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in altro presidio, 31 pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Appuntamento domani per i nuovi dati sul nostro giornale.

Consueto bollettino del direttore generaled dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore a San Cataldo 1 paziente passa da guarito clinicamente (non avendo più avuto alcun sintomo) a guarito da Covid (due tamponi negativi). Il dato dei pazienti in isolamento domiciliare invece aumenta di 5 a Mussomeli (si tratta, come specificato in seguito dal direttore generale, degli operatori sanitari risultati positivi al Covid-19 a seguito del tampone disposto per la morte di un'anziana nel reparto di Lungodegenza). Sono 152 i positivi in totale nella nostra provincia dall'inizio dell'epidemia. Di questi 15 si trovano ricoverati in Malattie Infettive, 87 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in altro presidio, 31 pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Appuntamento domani per i nuovi dati sul nostro giornale.

News Successiva Coronavirus, continua il calo dei malati in Italia. Le vittime sono 415 più di ieri ma diminuiscono ancora i ricoverati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare