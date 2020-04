Cronaca 2710

Asp Caltanissetta: 81 le persone attualmente positive (+3), 5 i guariti e 8 i deceduti

Al reparto di terapia intensiva Covid-19 del Sant'Elia i pazienti ricoverati sono 7 ma di fatto ne viene conteggiato solo 1, cioè l'unico che ha avuto l'esito del tampone

Rita Cinardi

08 Aprile 2020 20:16

Un paziente è stato ricoverto nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a Gela mentre aumenta di 2 unità il dato dei positivi in isolamento domiciliare a Niscemi. Questo quanto emerge dai dati del consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. I dati fanno riferimento ai pazienti di cui effettivamente è arrivato l'esito del tampone. Ecco perché dei 7 pazienti ricoverati in terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia soltanto uno viene conteggiato (il paziente di Serradifalco). Gli altri vengono già trattati come pazienti Covid-19 avendo un quadro polmonare tipico. Ieri nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia è stato ricoverato un paziente nisseno di 58 anni, del quale si attende l'esito del tampone. Anche per lui polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria hanno fatto sì che i sanitari avviassero il trattamento per il paziente come Covid-19. E veniamo ai dati generali: 95 i positivi da inizio epidemia. Di questi 3 sono in terapia intensiva, 1 a Caltanissetta e 2 a Gela (ribadiamo con tampone già positivo); 19 in malattie infettive; 54 in isolmento domiciliare; 5 i ricoverati presso presidi di altre province; 5 i guariti; 8 deceduti e 1 deceduto fuori provincia (si tratta di una persona di Mussomeli deceduta ad Agrigento).

Un paziente è stato ricoverto nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a Gela mentre aumenta di 2 unità il dato dei positivi in isolamento domiciliare a Niscemi. Questo quanto emerge dai dati del consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. I dati fanno riferimento ai pazienti di cui effettivamente è arrivato l'esito del tampone. Ecco perché dei 7 pazienti ricoverati in terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia soltanto uno viene conteggiato (il paziente di Serradifalco). Gli altri vengono già trattati come pazienti Covid-19 avendo un quadro polmonare tipico. Ieri nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia è stato ricoverato un paziente nisseno di 58 anni, del quale si attende l'esito del tampone. Anche per lui polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria hanno fatto sì che i sanitari avviassero il trattamento per il paziente come Covid-19. E veniamo ai dati generali: 95 i positivi da inizio epidemia. Di questi 3 sono in terapia intensiva, 1 a Caltanissetta e 2 a Gela (ribadiamo con tampone già positivo); 19 in malattie infettive; 54 in isolmento domiciliare; 5 i ricoverati presso presidi di altre province; 5 i guariti; 8 deceduti e 1 deceduto fuori provincia (si tratta di una persona di Mussomeli deceduta ad Agrigento).

News Successiva Seminudi a scambiarsi effusioni in auto: due amanti sanzionati a Palermo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare