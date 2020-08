Cronaca 2465

Coronavirus, Asp Caltanissetta: 6 nuovi contagi a Gela. Adesso in provincia i positivi sono 23

Di questi, 3 sono ricoverati in Malattie Infettive e 20 si trovano in isolamento domiciliare

Redazione

20 Agosto 2020 21:24

Sono 6 i nuovi positivi in provincia di Caltanissetta. E' quanto emerge dal bollettino diramato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Si tratta di 6 pazienti di Gela positivi al SARS Cov-2 isolati a domicilio, paucisintomatici, contatti stretti di un paziente risultato positivo al Covid-19. Adesso sono 23 in tutto i pazienti positivi in provincia di Caltanissetta. Di questi, 3 sono ricoverati in Malattie Infettive e 20 si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti guariti da inizio epidemia sono 182 e 15 i deceduti (di cui 2 fuori provincia). In provincia non si registra più alcun decesso dal 24 aprile.

