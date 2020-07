Sport 155

Asd Città di Caltanissetta, preso il talentuoso Antonio Di Franco: "Questa città è la mia seconda casa"

Di Franco, palermitano di 33 anni, giocatore dal talento cristallino e con un "raro" fiuto del gol. Ha detto di essere felice di tornare

14 Luglio 2020 21:14

Pirotecnico il colpo di mercato messo a segno dall’Asd Città di Caltanissetta: oggi pomeriggio ha firmato Antonio Di Franco, palermitano di 33 anni, giocatore dal talento cristallino e con un “raro” fiuto del gol.L’atleta, dal corposo curriculum impreziosito da numerose segnature, conosce benissimo Caltanissetta dove visse una stagione magica nel 2015/16 con 28 presenze e ben 22 gol, ed una meritata conquista dell’Eccellenza dopo aver dominato il campionato di Promozione.

Il cellulare del giocatore in questo periodo non ha mai smesso di squillare ma, le telefonate decisive sono giunte dal centro della Sicilia. La tela tessuta dal direttore sportivo Andrea Di Carlo supportato dal direttore generale Antonio Emma, è risultata determinante.

L’attaccante preso atto della solidità del progetto della società nissena, non ha esitato a mettersi in macchina per raggiungere il capoluogo nisseno e firmare il contratto: “Caltanissetta la considero la mia seconda casa: qui 4 anni or sono ho disputato un campionato indimenticabile. Avevo molte altre richieste ma a questa non potevo dire no; è una società prestigiosa ed ambita in cui lavorano persone stimabili che conoscono il calcio ed a cui mi lega un grande affetto. Non mi tiro indietro, sono consapevole della responsabilità che comporta questa maglia e della fiducia che ripone in me questa squadra: voglio ripagarla con il massimo impegno. Ai tifosi chiedo di riempire il Palmintelli: il loro aiuto sarà determinante”



