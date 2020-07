Sport 452

Asd Città di Caltanissetta: l'avvocato Andrea Di Carlo è il nuovo direttore sportivo

Appese le scarpette al chiodo, ha deciso di accettare l'incarico perché "conquistato" dal progetto della compagine del presidente Sergio Iacona

Redazione

12 Luglio 2020 18:28

Procedono alacremente le attività in seno all’ASD Città di Caltanissetta. Dopo la riunione dei soci di venerdì per l’assegnazione delle cariche dirigenziali, nuovo summit ‘operativo’ per la definizione dell’organigramma sotto il profilo tecnico.La prima cospicua novità riguarda il direttore sportivo: la scelta è caduta sull’avvocato nisseno Andrea Di Carlo, 37 anni, che peraltro vanta anche una corposa esperienza 'diretta" sul rettangolo di gioco, considerato il suo passato da calciatore dilettante. Ultima stagione conclusa in forza alla società nissena. Appese le scarpette al chiodo, ha deciso di accettare l'incarico perché “conquistato” dal progetto della compagine del presidente Sergio Iacona ed anche per ‘l’insistenza’ del Direttore Generale Antonio Emma che ha fortemente voluto affidare a Di Carlo questo delicato ruolo.

Team Manager sarà Alessandro Bonanno; addetto all’arbitro, Salvatore Messina; segretario, Massimo Scribani; addetto ai rapporti con le Istituzioni, Davide Volpe; responsabile settore marketing, Salvatore Martorana; responsabile settore giovanile, Donato Parla; responsabile sicurezza, Giovanni Di Gloria.

Analoga attenzione il sodalizio calcistico ha dedicato alla comunicazione con la nomina di Michele Di Giugno a Social Media Manager.



Il prossimo passo, oltre alle operazioni in itinere di mercato in entrata ed in uscita, sarà la scelta dell’allenatore.



