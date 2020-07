Sport 141

Asd Città di Caltanissetta, la conduzione tecnica della squadra affidata ad Alessio Sferrazza

Sciolto dal direttore sportivo, l’avvocato Andrea Di Carlo, il nodo sulla conduzione tecnica della squadra

14 Luglio 2020 12:50

Alessio Sferrazza siederà sulla panchina dell’ASD Città di Caltanissetta anche per la prossima stagione, 2020/21.Sciolto dal direttore sportivo, l’avvocato Andrea Di Carlo, il nodo sulla conduzione tecnica della squadra. La scelta è stata determinata dalla volontà della società di dare continuità tecnica alla guida della formazione dunque di avvalersi ancora dell’opera del nisseno Alessio Sferrazza che ha già fornito delle indicazioni per operare al meglio sul mercato e rinforzare una rosa che già lo scorso anno presentava una struttura solida ed affidabile.

Nel campionato di prima categoria girone G, al momento della sospensione del torneo causata dalla pandemia, l’Asd Città di Caltanissetta era quarto in graduatoria, in piena corsa play-off grazie a prestazioni convincenti: un risultato confortante frutto dell’ottimo lavoro svolto dall’allenatore Sferrazza e della “forza” del gruppo di giocatori.

Il direttore sportivo ha già le idee chiare su come operare sul mercato per rinforzare l’organico. La società, dopo aver presentato la domanda di ripescaggio ed in attesa dell’esito, è al lavoro per costruire una squadra che possa ben figurare nel campionato di Promozione.





