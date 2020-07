Sport 46

Asd Città di Caltanissetta, la comunicazione digitale affidata al nisseno Michele Digiugno

Il social media manager nisseno si occuperà di gestire i canali social, digital media e social network

20 Luglio 2020 20:14

In questo periodo molto "caldo" per via dei movimenti di mercato in casa giallorossa, c'è anche spazio per un "restyling" in ottica comunicazione digitale. La proprietà vista l'importanza che ricoprono i social, nell'era moderna, ha deciso di affidare l'incarico ad una figura professionale. La scelta è caduta sul nisseno Michele Digiugno - Social Media Manager, molto conosciuto anche in ambito nazionale, in quanto già gestisce da diversi anni l'immagine e la comunicazione su facebook di parecchi calciatori/allenatori professionisti come Torregrossa, Nicastro e Cammarata tanto per citarne alcuni. Prima ancora, aveva svolto con efficaci risultati, il ruolo di addetto stampa della Nissa Football Club, all'epoca del biennio d'oro, di Luca Mannino con una parentesi successiva, con le stesse mansioni, nell'Atletico Caltanissetta. Ora, per Michele Digiugno, una nuova e affascinante avventura dove attraverso la qualità dei contenuti, la calendarizzazione degli eventi, video e immagini, analisi analytics e insights con ascolto e gestione dei follower cercherà di fare crescere l'appeal del sodalizio presieduto da Sergio Iacona che, indipendentemente, dalla categoria punta ad un campionato di spessore. Qualità sui social e le stesse peculiarità sul campo, un connubio perfetto per diventare la prima scelta dei tifosi nisseni con l'obiettivo di far tornare a riempire e ribollire il mitico "Palminelli". Nella foto al centro Michele Digiugno insieme a mister Sferrazza ed al dirigente Filippo Costa



