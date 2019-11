Sport 64

Arti Marziali, oltre 250 atleti a Caltanissetta. L'evento è stato organizzato dal maestro Torregrossa

Ospite per la prima volta in Italia, il maestro giapponese Shuzo Imai, esperto in karate e docente du Jujutsu e Aikido

25 Novembre 2019 16:02

Caltanissetta , una ricca mattinata dedicata alla Via del Samurai che ha visto domenica 24 Novembre , nonostante le brutte condizioni meteo , uniti circa 250 atleti provenienti da Caltanissetta , Agrigento , Canicattì , Trapani, Taormina a condividere l’amore per lo studio del Jujutsu e per il puro Karate di alto livello Tecnico Giapponese con Ospite per la prima volta in Italia il Maestro Giapponese Shuzo Imai 9° dan 75 anni anni esperto in Karate stile Wado Ryu ( Karate Originale di Tokyo) e docente di Jujutsu e Aikido .Per questa grande occasione con la massima umiltà sono intervenuti a partecipare con i propri allievi i Maestri selezionati : Ignazio Amplo, Sebastiano Canicattì , Filippo Greco , Bartolomeo Buscemi , Vincenzo Giardina , Rosario Pizzurro .

Il seminario è stato un momento di aggregazione e di studio dei fondamentali tecnici del puro Karate di Tokyo il Wado Ryu Karate , sbarcato per la prima volta a Caltanissetta , ampiamente spiegato dal Maestro Shuzo Imai che ha posto particolare attenzione alla dimostrazione tecnica della mobilità del corpo , alla velocità e soprattutto alla fluidità delle tecniche con un uso sapiente del Taisabaki e l'ampio bagaglio di Jujitsu con lo studio approfondito di proiezioni (nage-waza), leve articolari (kansetsu waza), immobilizzazioni e strangolamenti (shime waza) che si accompagnano all'uso degli atemi waza .

Durante lo stage ogni docente si è cimentato nella docenza dei fondamentali della propria scuola di appartenenza in stile Wado Ryu , Kyushindo , Jujutsu , Kobudo riscuotendo un grande consenso da parte dei partecipanti e da parte del Maestro Giapponese Shuzo Imai che ha apprezzato l’impegno per lo studio delle Arti Marziali Giapponesi e la voglia di conoscenza . Poiché un vero docente deve sempre imparare e non cimentarsi a una sola arte marziale ma deve sempre studiare altre vie per aumentate il proprio bagaglio tecnico . Durante il seminario il Maestro Torregrossa si è cimentato nel Jujutsu antico spiegando tecniche tradizionali provenienti dalla scuola Daito Ryu Aikijujustu Renshinkan da lui rappresentata in Italia e ponendo importanza fondamentale dei tai sabaki e leve articolari in comunione con la scuola Wado Ryu .

...Purtroppo data l'importanza del seminario tecnico non abbiamo avuto modo di fare entrare altri partecipanti poichè la location non era abbastanza grande per l'evento e a malincuore molti partecipanti sono dovuti andare via ...

A conclusione il Maestro Shuzo Imai si è complimentato con tutti i partecipanti e docenti e soprattutto con il Maestro Torregrossa per il suo invito e la sua erudita preparazione tecnica e umiltà . Aggiungendo : oramai con gli anni non viaggio più spesso , ma quando ho saputo dell' Invito del Sensei Torregrossa non ho potuto dire di No .

Il Maestro Torregrossa ha ringraziato tutti , omaggiando i docenti con un regalo Giapponese, un ventaglio da Samurai e si è scusato ancora una volta per tutti coloro che sono dovuti anadre via poichè non c'era più spazio per poter lavorare insieme .













