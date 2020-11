Eventi 253

"Arte, bellezza e cultura sancataldese", al via sui social un progetto per promuovere il territorio

L'iniziativa prenderà il via domenica 15 novembre ed è promossa dall'associazione culturale "Quarta Parete"

13 Novembre 2020 20:27

L’associazione Culturale Quarta Parete di San Cataldo che da anni ha a cuore la cultura e la bellezza della propria città, darà inizio ad un progetto social già da domenica giorno 15 Novembre, che prende il nome di: “Arte, Bellezza e Cultura Sancataldese”.

Il progetto consisterà nella pubblicazione, a cadenza settimanale, attraverso i canali social Facebook e Instagram dell’associazione, di contenuti inerenti alla città di San Cataldo, l’obiettivo che ci si pone è divulgare storia, arte e cultura della nostra San Cataldo, in modo contemporaneo.

Il progetto nasce dall’idea di Gabriele Di Pietra, membro del consiglio direttivo dell’associazione, con il supporto del Presidente Vincenzo Giambra ed in particolare Valerio Giannone che si è occupato della parte grafica creativa del progetto, e di tutti i componenti dell’associazione che si sono mostrati subito entusiasti dell’iniziativa. In un periodo difficile come questo l’associazione non vuole arrendersi cercando di regale intrattenimento culturale alla comunità seppur in maniera differente da come è abituata a fare, il primo post riguarderà l’ex convento dei Frati Cappuccini, emblema storico della città di San Cataldo, svelando curiosità storiche in merito all’edificio e sui Frati che per anni lo hanno abitato.

