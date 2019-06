Sport 174

Arriva un top player a difesa della porta della Pro Nissa, ritorna a Caltanissetta Stefano Lo Pinzino

Chiuso l'accordo fra la dirigenza e il portiere ennese, corteggiato anche da società di A2 e di B

18 Giugno 2019 18:10

La società è lieta di comunicare che nelle scorse ore si è chiuso l’accordo con il portiere ennese Stefano Lo Pinzino (nella foto a sinistra). L’esperto portiere classe 89 ha militato in passato nell’Ennese, nella Nissa Futsal, e nel Melilli. Con la maglia della Nissa Futsal ha inoltre vinto una Coppa Italia di categoria nella finale di Regalbuto contro MeM Futsal (l'attuale Meta Catania). In quella occasione fu il vero protagonista, neutralizzando ben tre rigori. Parecchio corteggiato da società di A2 e di B, per Stefano non è stato difficile scegliere la via di Caltanissetta. Per lui un gradito ritorno per elevare ulteriormente il livello qualitativo della batteria dei portieri assieme ai riconfermati Calogero Avanzato e il giovane Carmelo Di Proietto (nella foto a destra) che nella scorsa stagione ha fatto vedere ottimi numeri tra i pali.

