Arriva la nomina: Pietro Genovese è il nuovo direttore amministrativo dell'Asp di Caltanissetta

In settimana il direttore generale Alessandro Caltagirone provvederà a nominare il direttore sanitario

Rita Cinardi

12 Giugno 2019 14:23

Pietro Genovese è il nuovo direttore amministrativo dell'Asp di Caltanissetta. Dopo mesi di vacatio il direttore generale Alessandro Caltagirone ha nominato colui che lo affiancherà per quanto riguarda l'amministrazione della sanità nissena. "Con atto deliberativo n. 465 del 11/06/2019, nella qualità di Direttore Generale dell'ASP di Caltanissetta- ha dichiarato il manager Alessandro Caltagirone - ho provveduto alla nomina del dott. Pietro Genovese quale Direttore Amministrativo.

Il dottore Genovese è laureato in Economia e Commercio ed ha maturato specifiche competenze in pluriennali docenze in ambito Economia Sanitaria, Bilancio e Contabilità delle Aziende Sanitarie; Diversificate esperienze consulenziali in ambito di Direzione Amministrativa e di contabilità Finanziaria e Generale presso Asl Siciliane ed inoltre incarichi pluriennali nella qualità di Direttore Responsabile della UOC Economico Finanziaria presso l’ex A.O. Villa Sofia – CTO, della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale presso l’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello e nella qualità di Direttore Responsabile UOC Amministrazione e Gestione dell’ARPA Sicilia.

Il percorso formativo e l’esperienza maturata nel corso degli anni dal Dott. Pietro Genovese, così come sopra esplicitato, ben si coniugano con il raggiungimento degli obiettivi di questa Azienda, nonché con le specifiche esigenze di sviluppo e di organizzazione che la stessa intende rafforzare nel corso del triennio dell’affidamento dell’incarico.

Auguro al Dott. Genovese un buon inizio attività presso questa ASP, consapevole del contributo professione che lo stesso metterà a servizio dell'intera Azienda.

In settimana - conclude il manager Caltagirone - completerò quanto necessario per la nomina del Direttore Sanitario".

