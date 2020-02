Attualita 1349

Arriva il maltempo in Sicilia: da domani freddo e venti di burrasca

Il brusco calo delle temperature, fra la serata di domani e la giornata di mercoledì, provocherà anche nevicate a quote collinari

Redazione

03 Febbraio 2020 18:20

Maltempo, freddo e venti di burrasca. Nella giornata di domani, l'aria fredda di origine nord-atlantica, determinerà un calo delle temperature, che torneranno momentaneamente nella norma del periodo invernale, favorendo, con venti intensi a tutte le quote con moti ondosi in tutti i bacini.Il brusco calo delle temperature, fra la serata di domani e la giornata di mercoledì, provocherà anche nevicate a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali. (Gds.it)



Maltempo, freddo e venti di burrasca. Nella giornata di domani, l'aria fredda di origine nord-atlantica, determinerà un calo delle temperature, che torneranno momentaneamente nella norma del periodo invernale, favorendo, con venti intensi a tutte le quote con moti ondosi in tutti i bacini.Il brusco calo delle temperature, fra la serata di domani e la giornata di mercoledì, provocherà anche nevicate a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali. (Gds.it)



News Successiva "Non sopporto Liliana Segre, cerca solo pubblicità", bufera su una prof. Genitori in rivolta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare