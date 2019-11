Attualita 444

Arriva il freddo in Sicilia: domenica temperature giù di 5 gradi

In alcune zone della Sicilia si assisterà, da domani a martedì, a piogge e temporali

Redazione

16 Novembre 2019 13:13

Il vento di scirocco che sta soffiando in questi giorni sulla Sicilia rappresenta l'estate di San Martino arrivata con qualche giorno di ritardo. Ma il caldo e il vento stanno per finire. Già dalla giornata di domenica, secondo i meteorologi le temperature subiranno un notevole calo.Sono attesi ben 5 gradi in meno e un altro piccolissimo calo è atteso da martedì. Le temperature, dunque, torneranno ad attestarsi sulle medie del periodo e il cielo sarà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

In alcune zone della Sicilia si assisterà, da domani a martedì, a piogge e temporali. (Gds.it)



Il vento di scirocco che sta soffiando in questi giorni sulla Sicilia rappresenta l'estate di San Martino arrivata con qualche giorno di ritardo. Ma il caldo e il vento stanno per finire. Già dalla giornata di domenica, secondo i meteorologi le temperature subiranno un notevole calo.Sono attesi ben 5 gradi in meno e un altro piccolissimo calo è atteso da martedì. Le temperature, dunque, torneranno ad attestarsi sulle medie del periodo e il cielo sarà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

In alcune zone della Sicilia si assisterà, da domani a martedì, a piogge e temporali. (Gds.it)



Acqua, il 5 dicembre verrà costituita a Caltanissetta l'Ati. I sindacati: "Bisogna procedere con urgenza"

News Successiva A Caltanissetta istituito l'Ufficio per la Tutela dei Minori, in attuazione delle linee guida della Cei

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews