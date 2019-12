Attualita 318

Arriva il freddo e torna l'influenza: in Sicilia quasi 18 mila persone a letto

La maggiore incidenza nella popolazione tra i 5 e i 14 anni, i meno colpiti gli over 65

Redazione

29 Dicembre 2019 09:50

Quasi 18 mila persone sono finite a letto la settimana prima di Natale in Sicilia a causa dell'influenza. Come si legge in un articolo del Giornale di Sicilia firmato da Luigi Ansaloni, nell’Isola infatti, secondo gli ultimi dati regionali sull’influenza stagionale, confermati dal Dasoe (Dipartimento delle attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico) della Regione Siciliana, i casi nuovi rilevati dai medici di medicina generale nell'ultima settimana sono stati 370, ma solo su un campione di 3,53 ogni 1.000 assistiti.Se rapportiamo questo dato al totale degli abitanti in Sicilia si possono stimare circa 17.650 casi (calcolando 5 milioni diviso 1.000 per 3,53), con una maggiore incidenza nella popolazione tra i 5 e i 14 anni (5,15 assistiti ogni 1000), seguita da quella tra 0 e 4 anni (4,74 assistiti su 1000). La meno colpita invece risulta la categoria degli over 65 .





