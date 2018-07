Attualita 1778

Arriva il caldo africano: in Sicilia previsti picchi fino a 40 gradi, Caltanissetta tra le città più calde

Per la prossima settimana, gli esperti indicano il ritiro dell’anticiclone e una nuova ondata temporalesca

Redazione

12 Luglio 2018 21:27

E’ confermato l’arrivo dell’anticiclone africano che interesserà soprattutto il Centro-Sud Italia, portando un’ondata di calore che avrà il suo picco entro sabato. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara precisando che sono «previste punte di 33-35 gradi sulle aree interne del Centro, 34-36 gradi al Sud, fino a picchi di 38-40 gradi sulle Isole Maggiori, specie la Sicilia».Domani pomeriggio, dicono dal Centro Epson meteo, ci sarà instabilità in accentuazione su Alpi lombarde e Nordest con rovesci e temporali che potranno raggiungere anche le coste venete e il Friuli. Al Nord, spiega Ferrara, ci sarà un caldo più contenuto, per quanto pienamente estivo, con massime che si porteranno poco sopra i 30 gradi. Punte di 33-34 gradi potranno comunque verificarsi tra bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna nella giornata di sabato.

Tra le città più calde 3bmeteo.com segnala Bologna, Firenze, Arezzo, Terni, Perugia, Roma, Frosinone, Benevento, Caserta, Cosenza, Caltanissetta, Nuoro.

«Qualche grado in meno lungo le coste, complici le brezze marittime - prosegue Ferrara - ma qui i maggiori tassi di umidità faranno accentuare la sensazione di afa, con temperature percepite superiori a quelle reali. Situazione analoga anche sulla Pianura Padana. Anche le minime notturne saranno così in aumento, specie nei grandi centri urbani».

Sabato la giornata migliore e più calda, mentre domenica previsti rovesci che dalle Alpi si porteranno verso le pianure a fine giornata. Per la prossima settimana, gli esperti indicano il ritiro dell’anticiclone e una nuova ondata temporalesca. «Sarà il preludio ad un nuovo peggioramento con rovesci e temporali anche forti, che dal Nord marceranno verso il Centro e marginalmente il Sud nella prossima settimana, accompagnati da un calo delle temperature con venti settentrionali» concludono da 3bmeteo.com.



