Cronaca 597

Arresto funzionario del Genio Civile di Caltanissetta, Falcone: "Caruso sarà subito rimosso"

Sull'arresto del funzionario accusato di aver preteso una mazzetta da un imprenditore, interviene l'assessore Marco Falcone

Redazione

27 Maggio 2020 16:03

“Rivolgiamo alla magistratura e alle forze dell’ordine un plauso per l’azione investigativa condotta a Caltanissetta, ringraziando gli inquirenti per l’impegno quotidianamente profuso nel contrasto alla corruzione. L’ingegnere Vincenzo Caruso sarà subito rimosso dal suo incarico”.



Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’arresto dell’ex soprintendente ai Beni culturali di Caltanissetta.



“Agli imprenditori, inoltre, vogliamo formulare l'invito a rivolgersi alle autorità per denunciare quegli episodi che incrinano la credibilità della Pubblica amministrazione siciliana, offuscando anche il valore di tutti quei lavoratori che ogni giorno compiono nella legalità il proprio dovere", conclude Falcone.



