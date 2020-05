Politica 224

Arresti sanità, Musumeci: "Chi ruba, se accertato, non merita di aver ricevuto la stima di tante persone perbene"

Il presidente della Regione ha già annunciato che la Regione si costituirà parte civile. "La sanità non un business"

21 Maggio 2020 11:03

«Avevamo visto giusto quando abbiamo approvato in giunta una delibera sulla Cuc e poi adottato misure per l’affiancamento di Consip. Chi ruba, se accertato, non merita di aver ricevuto la stima di tante persone perbene. La Regione sarà parte civile e ho dato disposizioni di passare al setaccio tutte le gare, perché anche procedure iniziate nel 2016, come quelle oggetto dell’indagine odierna, possono avere prodotto i loro effetti in epoca successiva. Deve essere chiaro a tutti che la sanità non è un business, ma serve a curare le persone»

