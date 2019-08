Cronaca 405

Arrestato un riesino per rapina e furti commessi in Belgio, era colpito da un mandato europeo

Salvatore Tardanico, 25 anni, si era rifugiato in un appartamento ad Aragona. Denunciato il proprietario dell'appartamento

Redazione

22 Agosto 2019 11:20

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caltanissetta e delle stazioni di Riesi ed Aragona ieri sera hanno tratto in arresto Salvatore Tardanico 25 enne da Riesi anche se residente a la Luviere (Belgio) colpito da mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del regno del Belgio per rapina aggravata e furti in abitazione (pena massima in Belgio 20 anni di reclusione) perpetrati tra il giugno e novembre 2018 nella zona di Mons (Belgio). Il giovane resosi irreperibile in Belgio, giunto in Sicilia probabilmente nei primi mesi del 2019, ha trovato ospitalità a Riesi, paese origine della famiglia, dove ha vissuto nella clandestinità, sino a quando è giunta la segnalazione dal centro di cooperazione internazionale delle forze di polizia europee ai carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta, i quali si sono messi pazientemente sulle sue tracce fino a catturarlo ad Aragona dove viveva in un piccolo appartamento, dal quale usciva solo nelle ore serali e notturne. Le indagini finalizzate alla cattura di Tardanico hanno permesso rilevare che in una attività ricettiva di Riesi, ove il ricercato ha pernottato, non si era mai provveduto alle comunicazioni di pubblica sicurezza previste per gli alloggiati. Il titolare dell’esercizio ricettivo, C.V. di anni 63 da Riesi, è stato deferito all’autorità giudiziaria ed amministrativa per i provvedimenti del caso. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Caltanissetta per la successiva estradizione in Belgio.

