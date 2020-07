Politica 131

Coronavirus, la Regione paga 51mila euro al manager arrestato: "Stop pagamenti a Candela"

Si tratta di compensi relativi al suo incarico come coordinatore dell'emergenza coronavirus

Redazione

01 Luglio 2020 22:32

Arrestato nell'ambito della recente operazione che ha sconvolto la sanità siciliana, ma la Regione impegna oltre 51.000 euro per liquidare ad Antonino Candela i compensi relativi al suo incarico come coordinatore dell'emergenza coronavirus.“Definire questa operazione una vergogna è certamente un eufemismo”, lo affermano i deputati del M5S all'Ars, componenti della commissione Salute, Francesco Cappello, Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca. “Già – dicono - la nomina di questa persona, come coordinatore dell'emergenza anti-covid era stato un errore madornale di Musumeci, si eviti di aggiungere errore ad errore”.

“Il provvedimento – afferma Cappello – va ritirato in autotutela. Il segnale che arriverebbe ai cittadini sarebbe veramente disastroso”.





