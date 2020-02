Cronaca 318

Arrestato Cecchi Gori: è accusato di reati finanziari. Dovrà scontare 8 anni di reclusione

A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. Secondo quanto si è appreso, è stato trasferito a Rebibbia

Redazione

29 Febbraio 2020 11:34

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato a Vittorio Cecchi Gori, ex patron della Fiorentina, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione.A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. Secondo quanto si è appreso,

Cecchi Gori si trova ora a Rebibbia.

I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Cecchi Gori contro la sentenza emessa nell'ottobre 2018 dalla Corte d'appello di Roma con la quale, data la prescrizione di un capo d'imputazione, era stata lievemente ridotta la pena inflitta al produttore cinematografico in primo grado (6 anni e mezzo).

I giudici romani hanno anche disposto un nuovo vaglio davanti alla Corte d'Appello di Roma, per determinare la durata della pena accessoria a carico dell'ex patron della Fiorentina.





