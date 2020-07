Politica 311

Arena nominato consulente del sottosegretario di Stato del Mise. Il Pd di Caltanissetta: "Esiste ancora la meritocrazia"

Arena, componente della direzione regionale del Pd, entra a far parte dello staff della ministra Morani

31 Luglio 2020 15:38

Il Partito Democratico della Provincia di Caltanissetta esprime grande orgoglio nell’apprendere della nomina di Massimo Arena (componente della direzione regionale del PD) quale consulente giuridico del Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), On. Alessia Morani.

Conosciamo le sue competenze e la sua professionalità, doti che evidentemente sono state apprezzate anche ai piani alti del MISE.

Come da suo stile, riservato, non ha detto nulla preferendo i fatti alle parole: auguriamo a Massimo Arena buon lavoro certi che saprà distinguersi in un ministero di assoluto rilievo ed importanza strategica per il nostro territorio.

Fortunatamente, la meritocrazia non è del tutto passata di moda e la nomina di Arena nello staff della Morani al MISE ne è la prova.

PeppeDi Cristina -Segretario Prov.PD CL

Annalisa Petitto-Presidente Prov. PD CL

