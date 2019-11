Salute 137

Area industriale Calderaro, il sindaco di Caltanissetta revoca l'ordinanza di non potabilità dell'acqua

Dagli esami effettuati dall'Asp è emerso che i valori dei parametri sono rientrati nei limiti consentiti dalla legge

Redazione

13 Novembre 2019 16:30

Il sindaco di Caltanissetta ha revocato l'ordinanza di non potabilità dell'acqua per le utenze servite dal punto di prelievo Caltanissetta 36 all'interno dell'Asi – Zona industriale Calderaro a seguito della nota pervenuta in data odierna dal dipartimento di prevenzione Sian dell'Asp2 che ha accertato che i valori dei parametri sono rientrati nei limiti prescritti dal Dlgs 32/2001.Viene quindi revocato il divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile e per scopi alimentari che era stato emanato con ordinanza del 18 ottobre.





Il sindaco di Caltanissetta ha revocato l'ordinanza di non potabilità dell'acqua per le utenze servite dal punto di prelievo Caltanissetta 36 all'interno dell'Asi – Zona industriale Calderaro a seguito della nota pervenuta in data odierna dal dipartimento di prevenzione Sian dell'Asp2 che ha accertato che i valori dei parametri sono rientrati nei limiti prescritti dal Dlgs 32/2001.Viene quindi revocato il divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile e per scopi alimentari che era stato emanato con ordinanza del 18 ottobre.





Bovino in salsa tonnata, rischio presenza Listeria: il prodotto ritirato dagli scaffali dei supermercati

News Successiva Caltanissetta, al via la campagna vaccinazioni: ieri a dare l'esempio i dirigenti dell'Asp

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews