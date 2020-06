Eventi 178

Apre a Gela uno sportello di solidarietà on line: c'è il rischio che molte aziende finiscano nelle mani degli usurai

L'iniziativa è dell'associazione antiracket. L'inaugurazione è prevista per mercoledì 3 giugno alle 16.30

Redazione

01 Giugno 2020 16:53

Mercoledì 3 giugno alle ore 16.30 presso la sala polivalente della associazione FAI Antiracket “Gaetano Giordano” di Gela , in Corso Vittorio Emanuele n.170, alla presenza del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Prefetto Annapaola Porzio, la FAI presenterà lo “Sportello di Solidarietà Online”. In questo periodo di grande difficoltà economica conseguente all’emergenza Covid-19 ci aspettiamo che la mancanza di liquidità e l’incertezza per il futuro determinino in particolare un acuirsi di fenomeni di usura, con tutte le gravi conseguenze non solo per le vittime ma anche per lo stesso sistema economico del Paese. Ad una situazione straordinaria bisogna rispondere in maniera altrettanto straordinaria, per cui la Federazione Antiracket Italiana vuole, con questo strumento, essere ancora più incisiva e veloce nel dare la possibilità di farsi aiutare: basterà telefonare allo 081 5519555 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica segreteria@antiracket.it per chiedere di organizzare una videochiamata di primo contatto con i nostri esperti, eliminando problemi di tempi e costi di spostamento. L’evento di presentazione dello Sportello Online, data l’osservanza delle disposizioni di legge relative al distanziamento sociale, sarà limitato alla presenza dei relatori e della stampa

