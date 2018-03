Politica 87

Apre a Gela la sezione comunale del Movimento Politico Confederale “Lega per Salvini Premier”

Dopo le elezioni del 4 marzo che hanno visto l’affermazione della Lega, anche Gela avrà una sezione comunale del “carroccio”. L’obiettivo è quello di spendersi per il territorio e la cittadinanza

19 Marzo 2018 22:15

Grazie al buon risultato delle ultime elezioni politiche, un gruppo di persone (appartenenti alle forze dell'ordine, operai, liberi imprenditori e professionisti appartenenti al tessuto produttivo della città) ha deciso di spendersi per il territorio e la cittadinanza al fine di fornire contributi per risollevare le sorti di Gela, città che sembra arretrare sempre più invece che ripartire.“I bisogni dei cittadini – si legge in una nota del coordinatore Pro tempore, Massimo Vella - devono essere al primo posto di ogni attività politica. Spinti dalla evoluzione statutaria della ‘Lega’, intendiamo mettere in pratica, anche a livello locale i valori fondanti tributati con un crescente consenso anche in Sicilia. Vogliamo portare anche a Gela la vera “rivoluzione del buonsenso”, perché una Gela, alternativa è possibile, seguendo le orme di altri territori dell’Italia, come sempre ripetuto dal leader del movimento Matteo Salvini.

La sede del comitato locale sarà comunicata in una prossima conferenza stampa, che comunicheremo successivamente”.



