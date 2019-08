Attualita 1865

Apre a Caltanissetta "La casa di Josè": ospiterà giovani e adulti con disabilità

Si tratta di un progetto voluto dalla cooperativa Etnos anche in funzione del "Durante e Dopo di noi"

21 Agosto 2019 16:25

E' stato firmato nei giorni scorsi l'atto di acquisto dell'immobile

e del terreno che diventeranno a breve "La Casa di Josè", il progetto

di vita molto ambizioso che la cooperativa Etnos sta realizzando per

giovani ed adulti con disabilità anche in funzione del "Durante e Dopo

di noi", per consolidare il percorso di autonomia e vita indipendente di

persone diversamente abili, già avviato con il progetto Raggi d'isole.

L'immobile che si sta ristrutturando e adeguando alle finalità

della Casa di Josè ed il terreno con i giardini che l'attorniano e che

faranno parte integrante del progetto, si trovano in Contrada Babbaurra,

tra Caltanissetta e San Cataldo, e sono stati acquistati dalla

cooperativa Etnos attingendo ad un mutuo bancario, in virtù della forza

con la quale crede in questo iniziativa di forte impatto sociale.

Ogni persona che farà parte della Casa di Josè non avrà soltanto

una casa, ma potrà realizzarsi professionalmente per poter vivere

appieno la vita nella sua bellezza. Per i componenti di questa grande

famiglia si è pensato alla realizzazione di un'impresa agricola con

annessa fattoria sociale, dove verranno creati prodotti biologici che

verranno inseriti in un circuito agro- alimentare a livello locale,

regionale ed ambiziosamente a livello nazionale. Alcuni di loro verranno

coinvolti all'interno dei ristoranti dell'impresa sociale "Un posto

tranquillo" dove si sperimenteranno e vivranno l'esperienza lavorativa

nella valorizzazione del proprio io.

Sarà realizzato anche un laboratorio di ceramica per sviluppare la

manipolazione ed una linea artistica esclusiva. Verrà realizzata una

piscina inclusiva per tutti con particolare riguardo a persone con

disabilità motoria. La Casa di Josè sarà anche un albergo etico.

La cooperativa Etnos, ispirandosi al suo principio fondante che "La

disabilità è di tutti", cercherà di coinvolgere cittadini,benefattori

ed imprese che investono nella responsabilità sociale

aziendale, e che vogliono supportare anche con donazioni questo

ambizioso progetto che nel meridione d'Italia è il secondo a

realizzarsi insieme ad un altro in provincia di Ragusa.



