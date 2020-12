Politica 417

Approvato dalla COSFEL il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di San Cataldo

Con il bilancio stabilmente riequilibrato si apre la gestione del Comune a un futuro di stabilità e di programmazione

Redazione

18 Dicembre 2020 09:58

“Nella serata di ieri, 16 dicembre 2020, la COSFEL, cioè la Commissione Tecnica del Ministero dell'Interno chiamata per legge a giudicare il bilancio degli Enti Locali in dissesto o in riequilibrio finanziario, ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di San Cataldo. Con questo passaggio si conclude positivamente un lavoro durato più di un anno, con il quale la Commissione straordinaria che gestisce il Comune porta l'Ente fuori dal dissesto. Certo, restano gli ingenti debiti e disavanzi che tale dissesto ha causato: 4.849.809,47 oltre la massa debitoria (passiva) di circa 12.000.000 che dovrà pagare l’O.s.l., comunque dovranno essere ripianati nel corso degli esercizi finanziari fino al 2023. Sono cinque anni a partire dal 2019, anno della dichiarazione del dissesto; normalmente sono tre anni, ma la Commissione ha ottenuto dalla COSFEL un periodo più lungo onde meglio "spalmare" nel tempo il sacrificio imposto alla comunità locale sancataldese dalla cattiva gestione finanziaria degli anni precedenti. Ma con il bilancio stabilmente riequilibrato si apre la gestione del Comune a un futuro di stabilità e di programmazione. Spetterà alla futura Amministrazione Comunale una oculata conduzione della cosa pubblica, che tenga dritta la barra del timone finanziario mentre realizza sul territorio le politiche che riterrà di voler adottare. Nel frattempo, e nei prossimi, ultimi mesi della gestione straordinaria, la Commissione avvierà la fase operativa del programma di interventi e investimenti, soprattutto sulle scuole e sulle strade, che è stato già sottoposto alla condivisione con le rappresentanze politico/sociali della comunità locale, nel corso dei recenti incontri tenuti presso il Palazzo Municipale”.

