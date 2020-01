Eventi 178

Apprendistato e istituti professionali, convegno a al Galilei di Caltanissetta. Interverrà l'assessore Lagalla

Al termine dell'incontro verranno inaugurati due nuovi laboratori tecnologici 4.0, finanziati con fondi Fesr-Pon

09 Gennaio 2020

Lunedì prossimo (13 gennaio) si svolgerà presso la sede centrale dell'Istituto professionale per i servizi, l'industria e l'artigianato “Galileo Galilei” di Caltanissetta, a partire dalle ore 15, un convegno sul tema “Le istanze dei nuovi Istituti professionali: apprendistato e altro”.All'incontro, organizzato dall'Ipsia “Galileo Galilei”, parteciperà Roberto Lagalla, Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

“Scopo prioritario dell'iniziativa – spiega Loredana Schillaci, dirigente scolastico dell'Ipsia “Galileo Galilei” - è la promozione delle esperienze di apprendistato di I livello. Il nostro Istituto può, infatti, vantare ben trentanove contratti in corso di apprendistato di I livello, di cui quattordici sottoscritti nell'anno scolastico 2018/2019 e venticinque nell' a.s corrente.

“Inoltre – continua la Schillaci - verrà affrontato il tema della valorizzazione degli Istituti professionali, che passa attraverso la creazione di percorsi curriculari, in coerenza con il nuovo Ordinamento, i quali consentano agli studenti il conseguimento di nuove qualifiche”.

Al convegno interverranno, oltre a Lagalla e alla Schillaci: Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta; Giovanna Candura, commissario straordinario C.C.I.A.A di Caltanissetta; Patrizia Caudullo, responsabile Anpal servizi, area territoriale Sicilia; Rosalia Lo Brutto, presidente Ordine dei consulenti del lavoro di Caltanissetta; Paola La Monica, docente referente per l'Apprendistato dell'Ipsia “Galileo Galilei”; ed infine un rappresentante dell'Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta e un gruppo di studenti in apprendistato dell'Ipsia “Galilei”. Modererà i lavori, Tilde Falcone, tutor Anpal servizi.

Al termine della manifestazione verranno inaugurati due nuovi laboratori tecnologici 4.0, finanziati con fondi Fesr-Pon.



