Attualita

Appello di 243 sindaci del bergamasco: "E' arrivato il momento di fermarci, ma per davvero"

L'appello è stato inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governatore lombardo Attilio Fontana

Redazione

21 Marzo 2020 20:18

"È arrivato il momento di fermarci, ma per davvero. Confidiamo in voi": è l'appello firmato dai 243 sindaci dei Comuni Bergamaschi, a partire dal primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governatore lombardo Attilio Fontana. "Al momento - spiegano - riteniamo che l'adozione di coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l'unica ed auspicabile soluzione per una tragedia che sembra oggi, che i contagi aumentano inesorabili, non avere fine".

