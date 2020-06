Salute 121

App "SiciliaSiCura", oltre 3mila download in 48ore: è riservata a coloro che arriveranno nell'isola

Va scaricata da quanti arriveranno in Sicilia, non essendo nè residenti o domiciliati. Riguarda l'assistenza sanitaria

Redazione

09 Giugno 2020 09:52

Sono oltre 3mila i download dell'app "SiciliaSiCura" registrati dalla Regione siciliana in appena 48 ore dal lancio dell'applicazione che rientra all'interno del protocollo sicurezza, definito grazie al supporto dell'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, e disciplinato con una ordinanza emessa dal governatore Nello Musumeci due giorni fa. L'app digitale riguarda l'assistenza sanitaria riservata a quanti arriveranno nell'isola, non essendo né residenti o domiciliati. Il provvedimento si rivolge anche aI titolari delle società di gestione dei trasporti e di qualsiasi struttura ricettiva (anche a carattere extralberghiero) chiamati a promuovere il sistema di registrazione sul sito siciliasicura.com.

Spetta al dipartimento della Protezione civile regionale coordinare, mediante il numero verde 800.458787, il call center per l'assistenza sui contenuti del protocollo "SiciliaSiCura".

