Anziano scomparso a Caltanissetta, l'appello a chi possiede una proprietà in campagna: "Aiutateci potrebbe aver cercato riparo"

La Prefettura e l'Arma dei Carabinieri lanciano un appello a chi possiede un terreno

Rita Cinardi

20 Ottobre 2020 13:37

Continuano le ricerche di Cataldo Lo Monaco, l'anziano che ieri mattina si è allontanato dal pronto soccorso Sant'Elia, dove era stato portato in seguito ad un malore. Da ieri mattina i carabinieri, supportati dall'elicottero dell'Arma, dalla polizia, dalla Croce Rossa e dalla protezione civile stanno cercando ininterrottamente battendo tutte le campagne tra Caltanissetta e San Cataldo ma fino ad ora senza nessun risultato. La Prefettura e l'Arma dei Carabinieri lanciano un appello a chi possiede un terreno: "Soprattutto invitiamo, chi possiede fienili, casolari o luoghi dove possibilmente il signor Lo Monaco può aver cercato riparto, di recarsi nelle rispettive proprietà di campagna a controllare e segnalarci qualsiasi cosa possa risultare utile alle indagini". Ieri l'anziano sancataldese sarebbe stato avvistato in zona San Luca e in via delle Calcare. Questa mattina si è tenuta una riunione operativa del dispositivo di ricerca. Cataldo Lo Monaco si trovava al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, dove era giunto qualche ora prima per un malore accompagnato da un parente. Qui i sanitari lo avevano già preso in carico. Attorno alle 5.30 di ieri mattina è uscito dall'ospedale e non ha fatto più ritorno. E' probabile che si trovi in stato confusionale. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di San Cataldo. Subito è stato attivato il piano provinciale per le persone scomparse. L'anziano si è allontanato dal pronto soccorso in ciabatte, pantaloni e camicia bianca. Se qualcuno lo avesse visto può contattare il numero 3294156857.

