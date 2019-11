Cronaca 387

Anziana picchiata a sangue e poi gettata in un dirupo: è giallo sull'aggressione ad una donna

Antonina Fontana, a Salemi è l'ultima delle manifatturiere delle ceste con le buse. Sarebbe stata picchiata da due uomini

Redazione

14 Novembre 2019 15:56

L'hanno picchiata a sangue e gettata in una scarpata a Salemi, lasciandola poi in fin di vita. Vittima dell'accaduto è Antonina Fontana, 74 anni, l'ultima delle manifatturiere delle ceste con le buse. La donna ieri, intorno alle 21, si trovata a bordo della sua Fiat 500 quando è stata affiancata da un'auto che dopo averla sorpassata le si è parata davanti, costringendola a fermarsi. Dall'auto sono scesi due uomini che, dopo averle chiesto dove si trovasse un caseificio, hanno cominciato a picchiarla. L'anziana, nonostante le ferite, è riuscita a trascinarsi sino alla macchina, chiamando aiuto grazie al suo cellulare.Le è stata refertata una frattura al setto nasale e una all'anca sinistra e oggi, conferma il medico del reparto Caterina Tummiolo, la donna sarà operata. Due anni fa Fontana fu aggredita da alcuni congiunti per problemi di eredità, come riferisce la stessa donna.



