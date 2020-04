Cronaca 615

Anziana morta all'ospedale di Mussomeli positiva al coronavirus, il direttore generale: "Chiesta relazione. Sottoposti a test 100 operatori e 14 pazienti"

Il manager Alessandro Caltagirone fa presente che la direzione generale si è subito attivata per effettuare test sierologici e tamponi su operatori e pazienti

Redazione

22 Aprile 2020 14:02

Il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone ha chiesto una relazione alla direzione medica di presidio dell'ospedale di Mussomeli in merito alla morte di un'anziana di Casteltermini di 90 anni, deceduta ieri pomeriggio nel reparto di lungodegenza. "L'anziana - ha spiegato il manager - era una paziente oncologica, deceduta dunque per ragioni legate alla grave patologia da cui era affetta, sottoposta a tampone post-mortem. Quest'ultimo ha dato esito positivo. Tuttavia a scopo precauzionale ci siamo immediatamente attivati per sottoporre a tampone e test sierologici un centinaio di operatori sanitari dell'ospedale e 14 pazienti ricoverati al momento tra Ortopedia, Lungodegenza e Medicina Interna. Posso già dire che i test sierologici sui 14 pazienti hanno dato esito negativo, ma attendiamo l'esito dei tamponi che sono stati inviati a Gela. Capiremo nelle prossime ore come l'anziana abbia contratto il coronavirus dopo aver esaminato la relazione che abbiamo richiesto".

