Cronaca 1348

Anziana abbandonata in una casa di riposo di Caltanissetta: in sette rinviati a giudizio

Cinque operatori socio - sanitari e due badanti sono stati rinviati a giudizio per abbandono di incapace

Redazione

08 Marzo 2020 11:31

Sette persone, tutte nissene, a giudizio per la morte di un'anziana all'interno di una casa di riposo di Caltanissetta. Sono 5 operatori della struttura, Ivano Arnone, Giorgio Nitro, Josephina Naro, Antonio Anzalone e Alessandra Ferrara, un badante, Fabio Natale, e un'altra donna, Giuseppina La Placa, che si sarebbe dovuta prendere cura dell'anziana e che avrebbe ereditato un immobile a Caltanissetta.Sono stati tirati in ballo, così come riporta Vincenzo Falci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per abbandono d'incapace mentre Natale è stato chiamato in causa anche per circonvenzione d'incapace. Secondo il pm la donna è arrivata all'ospedale Sant'Elia in condizioni disperate. La donna, prima della morte, sarebbe stata abbandonata a se stessa, incapace di provvedere alle sue necessità basilari, ed era poi stata affidata a una casa di riposo piuttosto che a un centro di cura nonostante le gravi condizioni di salute.



Sette persone, tutte nissene, a giudizio per la morte di un'anziana all'interno di una casa di riposo di Caltanissetta. Sono 5 operatori della struttura, Ivano Arnone, Giorgio Nitro, Josephina Naro, Antonio Anzalone e Alessandra Ferrara, un badante, Fabio Natale, e un'altra donna, Giuseppina La Placa, che si sarebbe dovuta prendere cura dell'anziana e che avrebbe ereditato un immobile a Caltanissetta.Sono stati tirati in ballo, così come riporta Vincenzo Falci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per abbandono d'incapace mentre Natale è stato chiamato in causa anche per circonvenzione d'incapace. Secondo il pm la donna è arrivata all'ospedale Sant'Elia in condizioni disperate. La donna, prima della morte, sarebbe stata abbandonata a se stessa, incapace di provvedere alle sue necessità basilari, ed era poi stata affidata a una casa di riposo piuttosto che a un centro di cura nonostante le gravi condizioni di salute.



Coronavirus, contagiato anche il governatore del Piemonte: sta bene ed è asintomatico

News Successiva Dall'insofferenza alle regole all'egoismo, il coronavirus svela i difetti degli italiani. L'editoriale di Rita Cinardi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare