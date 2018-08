Cronaca 917

Antonello Montante lascia l'ospedale Civico e torna in carcere

L'imprenditore ha fatto ritorno al Malaspina dove attualmente è detenuto per associazione a delinquere e altri reati

Redazione

18 Agosto 2018 17:18

Ha lasciato il reparto detenuti dell'ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato il mese scorso per accertamenti medici, e ha fatto ritorno nel carcere di Caltanissetta, l'imprenditore Antonello Montante, attualmente detenuto per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, all'accesso abusivo a sistemi informatici, divulgazione di notizie coperte da segreto istruttorio e violenza privata. Montante era stato ricoverato all'ospedale Civico di Palermo per essere sottoposto ad alcuni accertamenti medici: secondo i suoi legali, gli avvocati Nino Caleca e Francesco Panepinto, le condizioni di salute dell'ex presidente degli industriali siciliani sarebbero incompatibili con la detenzione carceraria. Non è dello stesso avviso la Procura della Repubblica che ha già dato parere negativo alla scarcerazione dell'imprenditore di Serradifalco. (Fonte La Sicilia)

