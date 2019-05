Cronaca 395

Antonello Montante condannato a 14 anni di reclusione, la sentenza del Gup di Caltanissetta

La Procura nissena, per l'ex paladino dell'antimafia aveva chiesto la condanna a 10 anni e mezzo di reclusione

Redazione

10 Maggio 2019 22:39

Il gup ha condannato in abbreviato Antonello Montante a 14 anni di reclusione. L'ex presidente di Sicindustria era accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Sarebbe stato al centro del cosiddetto "Sistema Montante" una rete spionistica utilizzata per salvaguardare se stesso e colpire gli avversari dandogli la possibilità di essere la testa di un "governo parallelo" in Sicilia. Il pm aveva chiesto 10 anni e 6 mesi.

