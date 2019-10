Cronaca 155

Antiracket a Gela, Sicindustria: Caltanissetta: "La lotta alla criminalità è costante e silenziosa"

Il reggente di Sicindustria Gianfranco Caccamo replica alle dichiarazioni del commissario straordinario Annamaria Porzio

Redazione

18 Ottobre 2019 14:28

“Apprendo con dispiacere che, in occasione dell’assemblea nazionale delle associazioni antiracket che si è tenuta a Gela, il commissario straordinario, Annapaola Porzio, ha contestato l’assenza delle associazioni di categoria. Tengo a precisare che, per quanto riguarda Sicindustria Caltanissetta che io rappresento, l’assenza è stata dovuta esclusivamente al fatto di non aver ricevuto alcun invito”. Lo afferma il reggente di Sicindustria Caltanissetta, Gianfranco Caccamo, che aggiunge: “Mi preme sottolineare che nella mia storia personale e aziendale, così come in quella di moltissimi dei nostri associati, la lotta alla criminalità organizzata è, è stata e resterà non una mera azione ‘da protocollo’, ma una applicazione costante e silenziosa, quanto faticosa. Poiché, infine, ‘Nessuno cammina da solo’, mi auguro che, per il futuro, si possano mettere da parte le invettive e piuttosto agire concretamente e concordemente per aiutare il nostro territorio a crescere”.

