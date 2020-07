Cronaca 267

Animalista ruba cagnolino per strada ad anziano, denunciata

I carabinieri hanno verificato che le accuse erano infondate in quanto smentite dal personale medico veterinario

Redazione

01 Luglio 2020 17:21

Una donna è stata denunciata, ad Augusta (Sr), per il furto di un cagnolino. Avvicinando a un anziano, che stava portando a spasso l'animale, la donna con una mossa repentina ha afferrato il cane e raggiunta la propria auto si è dileguata, lasciando l'uomo nella disperazione. La vittima ha riferito tutto ai carabinieri che hanno rintracciato la donna, appartenente a un'associazione animalista. Ai militari, la signora ha detto di non voler restituire il cagnolino poiché secondo lei il proprietario non lo curava in modo appropriato.

I carabinieri hanno verificato che le accuse erano infondate in quanto smentite dal personale medico veterinario che proprio poco prima dell'episodio, su richiesta del'anziano, aveva visitato il cane per le procedure di regolarizzazione e apposizione del microchip. (ANSA).

Una donna è stata denunciata, ad Augusta (Sr), per il furto di un cagnolino. Avvicinando a un anziano, che stava portando a spasso l'animale, la donna con una mossa repentina ha afferrato il cane e raggiunta la propria auto si è dileguata, lasciando l'uomo nella disperazione. La vittima ha riferito tutto ai carabinieri che hanno rintracciato la donna, appartenente a un'associazione animalista. Ai militari, la signora ha detto di non voler restituire il cagnolino poiché secondo lei il proprietario non lo curava in modo appropriato.

I carabinieri hanno verificato che le accuse erano infondate in quanto smentite dal personale medico veterinario che proprio poco prima dell'episodio, su richiesta del'anziano, aveva visitato il cane per le procedure di regolarizzazione e apposizione del microchip. (ANSA).

News Successiva Dda Caltanissetta, maxi operazione "Ultra": i nomi degli arrestati, anche un'avvocatessa figlia di boss

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare