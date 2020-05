Salute 354

Andrea Bocelli ha avuto il coronavirus. Stamane si è recato in ospedale per donare il plasma

Parlando con i giornalisti fuori dall’ospedale Bocelli ha spiegato di non aver avuto particolari problemi

26 Maggio 2020

Andrea Bocelli si è recato stamani al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma ai fini dello studio, coordinato dall’Aoup, sulla cura per i malati di Covid.L’artista è stato infatti tra i casi positivi di Coronavirus come svelato da lui stesso stamani: la scoperta il 10 marzo scorso dopo aver fatto il tampone. Parlando con i giornalisti fuori dall’ospedale Bocelli ha spiegato di non aver avuto particolari problemi: un po' di febbriciattola ma in pratica è stato un asintomatico.

Contagiati, ha spiegato, anche la moglie, che a sua volta ha donato il plasma, e i due figli.



