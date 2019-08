Attualita 51

Ancora una protesta contro il Muos: a Niscemi attivisti in piazza provenienti da tutta la Sicilia

Si tratta di una manifestazione che oramai si svolge da diversi anni. Gli attivisti contro il governo perchè si sentono abbandonati

05 Agosto 2019 11:11

In centinaia hanno affollato le vie del centro di Niscemi per dire ancora una volta no al Muos. Da tutte le parti della Sicilia sono arrivati i manifestanti per la consueta manifestazione estiva che si svolge ormai da anni e che viene organizzata dal comitato No Muos.“Siamo ancora una volta qui – dice Danilo Cucè del comitato No Muos – e non ci fermeremo. Siamo determinati ad andare avanti e ad evitare che Niscemi sia una base di guerra”.

Manifestazione che è partita intorno alle 18 e che si è snodata per le vie del paese con il presidio della polizia. “Speriamo che cambi qualcosa – sostiene Giacomo Schembri, manifestante – ma questo governo non ci sta assolutamente aiutando”.





