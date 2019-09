Salute 751

Ancora un fine settimana con temperature estive, poi arriverà il freddo anche in Sicilia

Da mercoledì si assisterà ad un calo delle temperature a partire dal Nord. Una massa d'aria fredda si sposterà dalle Alpi fino al meridione

Redazione

13 Settembre 2019 17:59

Da mercoledì si assisterà al primo calo delle temperature a partire dal Nord e coinvolgendo successivamente anche il meridione. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, già nella serata di martedì un fronte freddo (una massa d’aria fredda che si avvicina a una più calda) in discesa dal Nord Europa, dovrebbe raggiungere le Alpi orientali con i primi fenomeni di maltempo che si estenderanno anche al Triveneto e, nel corso di mercoledì, a buona parte della Val Padana e delle regioni adriatiche centro-settentrionali, anche in forma di rovescio, accompagnando un ridimensionamento delle temperature."Il fronte freddo - spiega Badellino - potrebbe quindi scivolare verso Sud raggiungendo anche le regioni meridionali provocando anche qui un calo delle temperature, mentre da nord subentrerebbero le schiarite".

Intanto è confermato che il prossimo sarà un weekend d’estate, con temperature massime fino a 33 gradi sulle isole maggiori, 29/31 sulle regioni tirreniche e 28/29 sulla Val Padana. "Anche all’inizio della prossima settimana - conclude il meteorologo di 3bmeteo.com - l’alta pressione sarà ancora ben salda sull'Europa centrale e meridionale con tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche in Italia e clima estivo".



