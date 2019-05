Attualita 433

Ancora tempo instabile nel fine settimana, qualche miglioramento solo da giovedì

Sole al nord e temporali al sud. Week end con temperature in media o leggermente al di sotto della media

Redazione

31 Maggio 2019 20:52

Fine settimana all'insegna dell'instabilità al Sud, con frequenti temporali sulle zone interne peninsulari e su quelle della Sicilia, specie di pomeriggio, in locale estensione alle zone costiere. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento al Centronord, con clima tipicamente estivo: punte di 28/30 gradi al Nordovest, localmente anche superiori. Viceversa al Sud si rimarrà in media o leggermente al di sotto.La tendenza meteo della prossima settimana vedrà una progressiva espansione dell’anticiclone anche sulle regioni meridionali (dove da giovedì il tempo dovrebbe essere stabile) in concomitanza con l’allontanamento dell’area di bassa pressione (responsabile di diffusa instabilità durante il weekend) verso i Balcani.

Nel frattempo una depressione atlantica sull'Ovest del Continente sospingerà masse d’aria molto calde dal Nord Africa che affluiranno in particolare sulle Isole Maggiori, mentre le regioni di Nordovest sarebbero progressivamente interessate da correnti caldo-umide ma più instabili, responsabili di un aumento del rischio di temporali localmente anche intensi.



Fine settimana all'insegna dell'instabilità al Sud, con frequenti temporali sulle zone interne peninsulari e su quelle della Sicilia, specie di pomeriggio, in locale estensione alle zone costiere. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento al Centronord, con clima tipicamente estivo: punte di 28/30 gradi al Nordovest, localmente anche superiori. Viceversa al Sud si rimarrà in media o leggermente al di sotto.La tendenza meteo della prossima settimana vedrà una progressiva espansione dell’anticiclone anche sulle regioni meridionali (dove da giovedì il tempo dovrebbe essere stabile) in concomitanza con l’allontanamento dell’area di bassa pressione (responsabile di diffusa instabilità durante il weekend) verso i Balcani.

Nel frattempo una depressione atlantica sull'Ovest del Continente sospingerà masse d’aria molto calde dal Nord Africa che affluiranno in particolare sulle Isole Maggiori, mentre le regioni di Nordovest sarebbero progressivamente interessate da correnti caldo-umide ma più instabili, responsabili di un aumento del rischio di temporali localmente anche intensi.



News Successiva Ikea, librerie e armadi con ante in vetro Hemnes: c'è il rischio caduta. I prodotti sono fuori produzione e non sono stati ritirati dal mercato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews