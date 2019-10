Cronaca 594

Ancora sangue sulle strade, quattro giovani morti a Belpasso in un incidente stradale

Secondo una prima ricostruzione il conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro lo spartitraffico

Redazione

13 Ottobre 2019 09:07

Tragedia all'alba in territorio di Belpasso. Quattro giovani sono morti, intorno alle 5, in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale Catania Paternò nei pressi di Piano Tavola.Secondo una prima ricostruzione il conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro lo spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale. La vettura si sarebbe spezzata e i corpi dei giovani sarebbero stati sbalzati fuori dall'abitacolo.

Sul posto immediato l'intervento dei sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale che sta effettuando i rilievi del caso e il personale dell'Anas che sta provvedendo a gestire il traffico nella zona. La strada è stata momentaneamente chiusa.

Nell'incidente è rimasto ferito un uomo che è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. La tragedia è avvenuta proprio nello stesso punto dove lo scorso 7 ottobre aveva perso la vita un uomo di Motta S.Anastasia. (Gds)



